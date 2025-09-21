بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة ما تم تداوله بشأن الحالة المرضية بمستشفى أم المصريين والذي توفي عقب نقله من المستشفى إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وقال عبدالغفار ، رصدنا تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي موجهة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تتضمن شكاوى من أسرة حالة مرضية السيدة س. ت) بمستشفى أم المصريين بتاريخ 17 سبتمبر 2025. وأشارت الأسرة إلى ملاحظات حول أسلوب التعامل مع الحالة في قسم الطوارئ، منها تأخر التدخل الطبي، نقص المستلزمات الأساسية، طلب شراء أدوية لم تستخدم، وتأخر خياطة جرح. كما أشار المنشور إلى غياب تخصصات طبية أساسية مخ وأعصاب جراحة مخ وأعصاب، جراحة قلب وصدر)، وعدم تحويل الحالة إلى مستشفى متخصص. وطالبت الأسرة بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المقصرين، وضمان تقديم رعاية صحية إنسانية تحفظ كرامة المرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، الحقيقة أنه في صباح يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، حوالي الساعة التاسعة صباحًا، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أم المصريين السيدة (س. ت. 75 عامًا) عبر سيارة الإسعاف إثر حادث سير. وكانت الحالة غير مستقرة (درجة وعي 15/4)، فتم وضعها فورًا على جهاز التنفس الصناعي.

وتابع : تم استدعاء التخصصات الطبية المعنية (جراحة عامة، عظام، مخ وأعصاب، جراحة قلب وصدر) لتقييم الحالة. وأجريت فحوصات عاجلة شملت أشعة مقطعية على المخ والصدر، وتصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن والحوض، وأظهرت النتائج ما يلي:

1. عدم وجود تجمعات دموية في البطن أو الحوض.

2. نزيف في المخ مع كسر في قاع الجمجمة.

3. كسر في الأضلاع مع تجمع دموي في الصدر.

وقال عبدالغفار ، أفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب بضرورة الرعاية المركزة والتدخل الجراحي، مع إبلاغ ذوي الحالة بخطورة الوضع وأن المؤشرات غير مبشرة. كما أوصى استشاري جراحة القلب والصدر بتركيب أنبوبة صدرية أثناء العمليات.

بعد توضيح التفاصيل الطبية للأهل، طلبوا نقل الحالة إلى احد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، فتم إخطار هيئة الإسعاف وتجهيز سيارة مجهزة مع طبيب مرافق.

الحالة توفيت

وأوضح متحدث الصحة انه أثناء التحضير للنقل الساعة الرابعة عصرا، تعرضت الحالة لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل سيارة الإسعاف. أجري إنعاش قلبي رئوي (CPR) لمدة ثلاثين دقيقة، لكن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

واختتم عبدالغفار قائلا : نؤكد أن جميع الإجراءات الطبية نفذت وفق البروتوكولات المعتمدة وبأعلى درجات الرعاية منذ استقبال الحالة وحتى إعلان الوفاة، حرصًا على ضمان حق المريضة في رعاية صحية كريمة.