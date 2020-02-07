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رياضة

تركي آل الشيخ يطمن محبيه بصورة جديدة له من نيويورك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:37 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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محمد بدران
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في أمريكا".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى، بولاية نيويورك الأمريكية.

وكان تركى آل الشيخ قد علق على فوز المارد الأحمر على بيراميدز فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس فى بطولة الدورى المصرى، قائلا" مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي و الي يلعب معنا يستحمل ".

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين لهدف خلال مباراتهما، مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 39  فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى المركز الخامس من جدول الترتيب .
تركي آل الشيخ يطمن محبيه بصورة جديدة له من نيويورك
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