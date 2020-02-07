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أخبار العالم

بدء تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:14 ص
بدء التصويت بالإنتخابات
بدء التصويت بالإنتخابات التكميلية
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محمود نوفل
أعلنت السفارة المصرية في الكويت عند بدء  عملية التصويت للانتخابات التكميلية لمجلس النواب في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والدائرة السابعة "دائرة ملوي"، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة وغدا السبت.

وتجري عملية التصويت في منطقة الصديق «قطعة 7 - شارع 702- فيلا رقم 100» من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرسلت عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق، على أن يقوم أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتى من المقرر أن تجرى علي اليوم الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
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