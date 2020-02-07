بدء تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب

أعلنت السفارة المصرية في الكويت عند بدء عملية التصويت للانتخابات التكميلية لمجلس النواب في كل من الدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والدائرة السابعة "دائرة ملوي"، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة وغدا السبت.





وتجري عملية التصويت في منطقة الصديق «قطعة 7 - شارع 702- فيلا رقم 100» من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.





ويُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرسلت عن طريق وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذي تحتاجه من الأوراق، على أن يقوم أبناء دائرتي الجيزة وملوى من المتواجدين أو مقيمين بالخارج التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.