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رياضة

الشباب في ضيافة الفيصلي بـ الدوري السعودي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:23 ص
فريق الشباب
فريق الشباب
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محمد السعيد
يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على نظيره الفيصلي، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والثلث مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق الشباب لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التغلب على الفتح بنتيجة 2 - 1، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يسعى فريق الفيصلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب، بعد السقوط أمام الفيحاء بهدفين  مقابل هدف، في اللقاء الماضي.

ويحتلفريق الشباب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 25 نقطة، بفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الثامن.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري السعودي، أبها مع الوحدة، والحزم مع الفيحاء.
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