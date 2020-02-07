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أصل الحكاية

فاطمة برناوي.. القاهرة تحتفى بـ أولى أسيرات الثورة الفلسطينية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:00 م
أثناء التكريم بالسفارة
أثناء التكريم بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة
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ميـــس رضــا

 احتفت السفارة الفلسطينية بالقاهرة بأولى أسيرات الثورة الفلسطينية " فاطمة برناوي" المناضلة الأسيرة المحررة.


و كرم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، المناضلة (فاطمة برناوي) أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة؛ تقديرا لدورها النضالي الريادي وتضحياتها من أجل وطنها وشعبها وثورته.


 وأكد السفير دياب اللوح أثناء منحه الدرع التكريمي ؛ على أن قضية الأسرى ستبقى فى مقدمة القضايا الوطنية والسياسية التي يؤكد عليها الرئيس محمود عباس دوما ؛ بأن لا سلام دون  تبييض السجون الإسرائيلية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب كافة، وأن الأسرى سيبقون عنوان الوحدة الوطنية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل  في ظل تنكرها لحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقات الدولية باعتبارهم أسرى حرب .

 

جدير بالذكر أن اللواء فاطمة محمد برناوي ولدت في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري ولأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936 برفقة الحاج أمين الحسيني، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية، وما إن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف الثورة بحركة " فتح"

وأمضت فاطمة عشر سنوات في السجن  قبل أن يفرج عنها وإبعادها خارجا  في 11-11-1979 ، ومن ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994 بعد اتفاقات أوسلو وتولت منصب قيادة الشرطة النسائية الفلسطينية، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يعتز بها ويعرف ضيوفه عليها، وقد منحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.

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