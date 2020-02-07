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رياضة

كريم بامبو يؤدي تدريبات تأهيلية بـ جمانيزيوم الزمالك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أدى كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيلية خاصة بالجيمانيزيوم حيث فضل الجهاز الفني راحته من التدريبات الجماعية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة نظيره الأهلي على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.
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