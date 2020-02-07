بعد إصابته.. هاشتاج ادعم سعد محمد يتصدر تويتر





وجائت تغريدات المتابعين كالتالى :

وعباد يرجون رحمتك فأرحمهم وعباد يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم . #ادعم_سعد_محمد -ربي إن لك عباد ينتظرون فرجا قريبا فبشرهم وعباد يسألونك شفاء فعافهم





وأضاف أحدهم "ربنا يشفيك شفاء لا يغادر سقما يارب، انت شجاع وقوي وباذن ربنا هتنتصر علي المرض بفضل الله وعزيمتك. #ادعم_سعد_محمد .





- انا بكابر و عامل قوي قدام الناس بس انا تعبان تعبان اوي الكيماوي دا شئ فظيع بالله عليكو ادعولي جملة كلها حزن قالها سعد محمد إمبارح ناشئ نادي الزمالك جملة فعلا تقطع القلب قلوبنا معاك ياحبيبي والله ربنا يكفينا و يكفيك مكر الدنيا

اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب. #ادعم_سعد_محمد





يذكر أن اللاعب سعد محمد مواليد 2000 من ناشئين نادى الزمالك ،وأصيب بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد بهذا المرض ، فيما تكفل نادى الزمالك بعلاجه بعد بيان من أحمد مرتضى منصور نجل المستشاؤ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

















































تصدر هاشتاج #إدعم_سعد_محمد المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر وجاء ذلك بعد إعلان اللاعب بإصابته بمرض السرطان فى إحدى البرامج التليفزيونية ، فيما لاقى تعاطف جماهير كرة القدم بأكملها وإنهال عليه الجمهور بالدعاء له وإنتظار عودته للملاعب .