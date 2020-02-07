جامعة المنيا تنهي استعدادات التيرم الثاني.. وخطة لتوعية الطلاب بـ كورونا

دعا الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عمداء كليات الجامعة العشرين، ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، لانعقاد اجتماع طارئ تأكيدًا على الانتهاء من الاستعدادات النهائية بالكليات والجامعة، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والذي من المقرر له أن يبدأ الأحد القادم التاسع من فبراير وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي2019 / 2020، مشددًا على انتظام العملية التعليمية بالكليات من يومها الأول، ليسود انطباع مليئ بالجدية والاجتهاد لدى الطلاب.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس إعداد خطة ورؤية توعوية للطلاب نحو الاحتياطات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك بكافة منشأت الجامعة؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها.

وأكد الدكتور "عبد النبي" أن جميع كليات الجامعة إنتهت من إعلان جداولها الدراسية على طلابها بصفحات الكليات الإلكترونية بموقع الجامعة، وبمواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بها من بدء الدراسة في يومها الأول، مضيفًا أن6 كليات بالجامعة قد أعلنت نتائجها لجميع فرقها، كما أنهت تسع كليات آخرى إعلان أكثر من 90%، من نتائجها، علي أن تتوالى باقي الكليات إعلان نتائجها علي الطلاب حتى نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات نحو التنسيق فيما بينهم لسد احتياجات الكليات من ماكينات التصحيح الإلكترونية وتوفيرها لضمان سرعة إعلان النتائج.