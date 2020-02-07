الربيعة عن إرسال مساعدات للصين: للمملكة السعودية دور إنساني في مواجهة الأزمات

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركزَ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،بتقديم مساعدات للصين؛ تأكيد لدور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.



