القومي لذوي الإعاقة ينظم معرضا لمنتجات المعاقين بالقاهرة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضًا لمنتجات المعاقين بدار حرس الحدود بالزمالك، في إطار بالتعاون المثمر بين المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.





الجدير بالذكر أن المجلس نظم ١١ معرضا خلال العام الماضي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار البرنامج الذي وضعه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع لإقامة العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم.