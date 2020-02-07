الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للريشة الطائرة بالقاهرة

كشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، الستار عن شعار منافسات البطولة الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري بالقاهرة.





ومن المقرر أن تقام البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.





وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.



