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رياضة

الكشف عن شعار البطولة الإفريقية للريشة الطائرة بالقاهرة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، الستار عن شعار منافسات البطولة الإفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

ومن جانبه أكد التهامي أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.
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