المركزي التونسي: عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التليفزيون، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أكثر من 11 بالمئة قبل عام.



ورافق تراجع العجز مع ارتفاع بين ثمانية وتسعة بالمئة في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.



وتراجع إنتاج الفوسفات كلف تونس 6.7 مليار دولار.



وفي سياق متصل، قال العباسي إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة.



وتعد صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.