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أخبار البلد

رغم الحظر .. 123 ألف شخص دخلوا ووهان الصينية بعد كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:15 م
طاقم طبي صيني يصل
طاقم طبي صيني يصل لمدينة ووهان معقل كورونا
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محمد وديع
أعلنت مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، إغلاقها المؤقت لمطاراتها ومحطاتها للسكك الحديدية وغيرها من وسائل المواصلات منذ صباح الـ23 حتى منتصف ليل الـ29 من يناير لمواجهة تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

ورغم ذلك وبحسب مجموعة الصين للإعلام، فقد ازداد عدد الأشخاص الذين دخلوا مدينة ووهان من المقاطعات أو المناطق أو المدن الأخرى، وأظهرت البيانات أن عددهم وصل إلى حوالي 123.8 ألف شخص. خلال ذلك الأسبوع الذي في قيد الإغلاق وباستثناء أكثر من 3700 من العاملين الطبيين الذين دخلوا ووهان.


وقام مركز المعلومات الوطنية الصيني بتحليل نحو 10 ملايين بيان على الإنترنت. فوجد أن من بين المسافرين الذين حظيوا بأعلى اهتمام هم أفراد الطواقم الطبية وخبراء الوقاية من الأوبئة وسائقو الخدمات اللوجستية والجيش الصيني. أما عمال البناء فاحتلوا المرتبة الخامسة لأن عمليات بناء مستشفيي هوشنشان وليشنشان الخاصين بعلاج المصابين بالفيروس وغيرها من البنى التحتية جذبت اهتمام مستخدمي الإنترنت.


وأوضح تحليل مركز المعلومات الوطنية الصيني أنّه عدد الأشخاص الذين دخلوا ووهان الأسبوع الماضي بلغ 12 ألف نسمة، جاؤوا من 30 مقاطعة أو مناطق أو مدن صينية باقية دون استثناء. وذلك لم يحص حالات المسافرين من هونج كونج وماكاو وتايوان.

وبالنظر إلى إحصائيات 100 مسافر من مقاطعة أو منطقة أو مدن أخرى إلى ووهان، تحتل مقاطعة قوانغدونج المرتبة الأولى فمن بين مائة شخص جاء حوالي 18 من مقاطعة قوانغدونج وتليها مقاطعات جيانغسو وقويتشو وخنان وتشجيانغ. هناك ميزة مشتركة لهذه المقاطعات: لديها موارد غنية لإنتاج المواد الطبية.


وتملك مقاطعة قوانغدونج أكثر شركات إنتاج المواد الطبية، كما تحتل المقاطعات الخمس الأخرى رأس القائمة لذلك في الصين. يمثل إجمالي شركات إنتاج المواد الطبية في هذه المقاطعات الخمس 45% من جميع شركات إنتاج المواد الطبية الصينية. فأصبح نقل الموارد الطبية من هذه المقاطعات إلى مدينة ووهان إجراء نافع لمواجهة الطوارئ.

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