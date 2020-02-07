رغم الحظر .. 123 ألف شخص دخلوا ووهان الصينية بعد كورونا

أعلنت مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، إغلاقها المؤقت لمطاراتها ومحطاتها للسكك الحديدية وغيرها من وسائل المواصلات منذ صباح الـ23 حتى منتصف ليل الـ29 من يناير لمواجهة تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.





ورغم ذلك وبحسب مجموعة الصين للإعلام، فقد ازداد عدد الأشخاص الذين دخلوا مدينة ووهان من المقاطعات أو المناطق أو المدن الأخرى، وأظهرت البيانات أن عددهم وصل إلى حوالي 123.8 ألف شخص. خلال ذلك الأسبوع الذي في قيد الإغلاق وباستثناء أكثر من 3700 من العاملين الطبيين الذين دخلوا ووهان.