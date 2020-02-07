لمواجهة كورونا.. الدفع بعمالة متخصصة لشركات إنتاج الكمامات الطبية في الصين

أصبحت الكمامات الطبية والملابس الواقية وغيرها من مواد الوقاية الطبية الأخرى، غير متوفرة في الصين ، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد .





واستأنفت عدد من الشركات التي تصنع الكمامات الطبية والقبعات والملابس الواقية ، العمل والإنتاج منذ يوم 22 من يناير الماضي.





ونظرا لنقص المواد الخام في الأيام الأولى، بلغت الطاقة الإنتاجية اليومية للكامامات 75 ألف قطعة، ثم ارتفعت إلى 144 ألفا.





من جانبه قالت قوه شياو فانج، مدير ورشة لشركة شنغقوانغ للمنتجات الطبية: "عادة، الطاقة الإنتاجية اليومية لنا هي 60 ألف قطعة، زدنا قدرة إنتاجنا 105 بالمائة الآن".









وتابعت قوه شياو فانج، إن الشركة اشترت مؤخرا خطين جديدين للإنتاج، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج اليومي للكمامات من 144 ألفا إلى حوالي 300 ألف في أوائل فبراير.









وفي نفس الوقت، في ورشة إنتاج الملابس الواقية على بعد أكثر من عشرة كيلومترات، د تم شحن مجموعة جديدة من الملابس الواقية إلى ووهان؛ من أجل التخفيف من صعوبات العمل، وأرسلت الحكومة المحلية 120 عاملا من البارعين في الخياطة من شركات تصنيع الملابس ، إلى المصنع؛ لتعزيز قدرة الإنتاج.









ويصل الإنتاج اليومي للكمامات في داخل الصين الآن، إلى أكثر من ثمانية ملايين.







