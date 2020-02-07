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تعليم

ننشر حصاد جوائز جامعة بني سويف في أسبوع فتيات الفيوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:04 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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قســـم التعليــــم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن حصاد وفد جامعة بنى سويف المشارك باسبوع فتيات الجامعات الخامس والذى اقيمت فعالياته بجامعة الفيوم بمشاركة ٢٥ جامعة مصرية، بعدد من الجوائز والميداليات والمراكز فى الأنشطة العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية والجوالة .

أشار رئيس الجامعة حصول فريق جوالة الجامعة على المستوى الأول على مستوى الجامعات ، وحصول كورال جامعة بنى سويف على المركز الثالث على مستوى الجامعات ، كما حصلت الطالبة ألاء شعبان على الميدالية الفضية والطالبة ندى صالح على الميدالية البرونزية فى مجال الغناء الفردى .وحصلت الطالبة إسراء سلطان على جائزة التميز الرسم ، والطالبة أية فتحى على جائزة التميز فى الطباعة ، والطالبة إسراء نجدى على جائزة التميز فى مجال النحت فى مسابقة الفنون التشكيلية .

أما فى الأنشطة العلمية فقد حصلت الطالبات منة خالد ، وياسمين جمال بكلية الطب البشرى على المركز الأول فى دورى المعلومات الإلكترونى ، وحصول الطالبة منار ربيع بكلية الزراعة على المركز الثالث فى الإختراع .

وأضاف رئيس الجامعة أنه فى مجال الأنشطة الثقافية فقد حصدت الطالبة داليا محمد حامد بكلية الطب البشرى على المركز الثانى فى الأحاديث الشريفة ، والطالبة فاطمة محمود عبد اللطيف بكلية الإعلام على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونى ، وحصول الطالبتان حب مصطفى ، وسلمى مصطفى على المركز الثالث فى مجلة الحائط .

وتقدم الدكتور منصور حسن بالشكر للدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم ، على الجهد المبذول والمتميز في إعداد واستضافة طالبات الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات الخامس ، متمنيا له وكل القائمين على العمل بهذا الأسبوع، التوفيق والسداد، كما يتقدم بخالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف والطالبات الفائزات ، مشجعا لهم على المزيد من النجاحات والازدهار.
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