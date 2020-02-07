ضبط 275 طن أعلاف وذرة صفراء وشعير فاسد بمصنع غير مرخص في كفر الدوار.. صور

ضبط رجال شرطة البيئة والمسطحات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة على المبيدات بالإدارة الزراعية بكفر الدوار ، ٢٧٥ طن "أعلاف وشعير بلدى وذرة صفراء" منتهية الصلاحية وفاسدة ، بداخل أحد مصانع الأعلاف غير المرخصة ، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.









وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أعلاف دون ترخيص وبه ٢٣,١٧٥ طن إضافات أعلاف عبارة فول صويا ومضاد سموم وإضافات أخرى كما تم ضبط ٣٢٥ك مضاد سموم منتهى الصلاحية ووحدة خلط أعلاف داخل مخزن به ٦٢ طن أعلاف مواشى مخلوط، و"٣٥طن' تبن و شعير بلدى، و٢٠ طن قشر فول صويا وأحمر.





كما تمكنت الحملة من ضبط ٢ محل للاتجار في الأعلاف بدون ترخيص وبهم كمية علف ١٥٥ طن مابين علف دواجن وأعلاف مواشى وذرة صفراء ورده وكذلك تم ضبط لبيع المبيدات الزراعية محل ومخزن بها كميات من المبيدات الزراعية منتهى الصلاحية.





وجرى التحفظ على جميع الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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