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رياضة

ساديو ماني يوجه رسالة تحذيرية لـ محمد صلاح .. تفاصيل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:36 م
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
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إسماعيل محمود
وجه السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تحذيرية لزميله في الفريق، المصري محمد صلاح.

يذكر أن ساديو ماني قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة، في مباراة الفريق أمام ولفرهامبتون، جعلته يغيب عن آخر مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي.

ونشر ماني صورة على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، رفقة صديقه الكرواتي ديجان لوفرين، معلقًا عليها :"عليك الإستعداد ياصديقي." وقام بالإشارة لمحمد صلاح، في إشارة لقرب موعد عودته من الإصابة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، يليه السنغالي ساديو ماني بـ 11 هدفًا.
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