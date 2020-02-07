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توك شو

مراحل تصنيع عربات القطار داخل مصنع سيماف.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:50 م
مصنع سيماف
مصنع سيماف
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حمزة شعيب
قدم الإعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة من نوعها من داخل مصنع سيماف لتصنيع عربات القطارات.

ويقول أحد العاملين بشركة سيماف خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه تم تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى تصميم وتصنيع عربة الركاب الخاصة بالسكك الحديد المصرية بما فيها جودة المعايير الأوروبية.

ويقول المهندس أحمد إبراهيم مهندس كهرباء، إنهم يستطيعون إنتاج عربة قطار كل 9 أيام، تضاهي أفضل المنتجات العالمية.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع من ٣٠٠ عربة، إلى ألف عربة متنوعة سنويًا، إلى جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم خارجيًا وداخليًا.


مصنع سيماف تبلغ مساحته ١٥٠ ألف متر مربع، ويضم ٣٦ منشأة صناعية، وبه بنية تحتية للسكك الحديدية، بطول ١٥ كم، مرتبطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب منطقة مجهزة لتنفيذ الاختبارات والتسليم.
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