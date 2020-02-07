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رياضة

أخبار الأهلي.. وقائع صادمة في تقرير حكم مباراة بيراميدز.. مدرب الأحمر يهدد عرش حسن شحاتة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

وجهت جماهير النادي الأهلي، رسالة خاصة، إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك قبل مواجهة صن داونز المقبلة، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام أحد يومي 27 أو 28 فبراير الجاري.

كشف مصدر مطلع، عن آخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي، وحسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى والزمالك، لقيادة "الليتوال" فنيا فى قادم الأيام.

 وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، رسالة للاتحاد الأفريقي "كاف" قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على نظيره فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

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