قبل مواجهة صن داونز.. رسالة خاصة من جماهير الأهلي لـ محمود الخطيب

وجهت جماهير النادي الأهلي، رسالة خاصة ، إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك قبل مواجهة صن داونز المقبلة، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي ستقام أحد يومي 27 أو 28 فبراير الجاري.





ودشنت جماهير النادي الأهلي ، هاشتاج ، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "التتش للجمهور يا خطيب" ، مطالبين من خلاله محمود الخطيب بفتح الاستاد لدخول الجماهير وحضور مران الأهلي وذلك لدعم اللاعبين قبل مواجهة صن داونز المرتقبة.





وتصدر الهاشتاج "تريند" تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شارك فيه ما يقارب من 50 ألف شخص.





ويرغب الجماهير في تحفيز اللاعبين خلال المران، خاصة وان الفريق مقبل على مرحلة مهمة من الموسم، بمواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، ومن بعدها مواجهة صن داونز التي يبحث الجميع فيها عن ثأر الأهلي من الفريق الجنوب افريقي مما حدث الموسم الماضي بهزيمته منه بـ 5 اهداف.



