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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صباح البلد.. داخل أول مركز يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:05 م
برنامج صباح البلد
برنامج صباح البلد
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توك شو
يقدم برنامج "صباح البلد" الذى يذاع على قناة "صدى البلد" غدا السبت جولة داخل مؤسسة بصيرة، التي قامت بتدشين أول مركز من نوعه يقدم خدمات متكاملة لضعاف البصر، وتستعرض الإعلامية هند النعسانى الخدمات التى يقدمها المركز وكذلك  الخطة المتكاملة التى يقدمها  لرفع التوعية لدى المواطنين فى كل بيت بمصر وكيفية التعامل مع ضعاف البصر ودمجهم بالمجتمع.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.


كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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