40 سنة شقيانة والدنيا ابتسمت لها.. صدى البلد في بيت أم صابر بعد لقائها الرئيس.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناة عن قاطني المنطقة، والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.





وأثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة، قابل إحدى البائعات تدعى أم صابر ودار بينهما حديث كشفت لنا كواليسه بعد توجه فريق من موقع صدى البلد الإخباري إلى منطقة عزبة الهجانة، ومقابلتها.





تعمل أم صابر بائعة خضروات وفاكهة في منطقة عزبة الهجانة من أكثر ٤٠ عاما و بدأت معاناتها منذ أكثر من عام مع رئاسة حي المنطقة التي تسكنها، والتي قررت إزالة "الفرشة" الخاصة بها لبيع الخضروات والفاكهة لعدم تمكنها من تأجير محل آخر بعد هدم محلها الصغير المصنوع من الخشب نظرا لحالتها المادية البسيطة.





هدم المحل الخشب أكثر من مرة ، ليأتي اخيرا رئيس الحي لزيارة المنطقة و يعدها بعمل رخصة لها لضمان عدم تعرضها للطرد من مكانها مرة أخرى .





ابتسم الحظ اخيرا لام صابر بعد 40 سنة شقاء وتعب عندما اشرقت شمس اليوم الجمعة حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد منطقة عزبة الهجانة، وهو ما فتح لأم صابر شعاع من الأمل، فخطت إليه خطوات لتتمكن من الحديث معه بسهولة، واستقبلته بمداعبة بسيطة قائلة "أهلا أهلا بيك، نورت الدنيا كلها بيك، ربنا يسعدك ويخليك"، واستقبل الرئيس السيسي مداعبة السيدة السبعينية بترحاب شديد.









استقبل الرئيس السيسي شكاوي أم صابر باهتمام شديد، ووعدها بتوفير محل لبيع الخضروات والفاكهة دون التعرض لها مرة اخرى، والاعتناء بحالتها الصحية بالكامل وأمر مساعديه بتلقي جميع طلبات أم صابر، كما أنها تستعد صباح غدا السبت لمقابلة حراس أمن الرئيس لنقلها لبدء خطوات تحقيق حلمها ونقلها إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على صحتها ومعالجة قدمها، كما صرحت لـ"صدى البلد".





عبرت أم صابر عن سعادتها العارمة لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المتوقعة، وتقبيلها له، مما أعطاها الأمل مرة أخرى، قائلة "احلى مقابلة في حياتي، وعمل الصالح لمصر".





كما تمنت بتوفير فرص عمل لأبنائها الثلاثة، مع توفير معاش لها لعدم قدرتها على المعيشة، فهي سيدة تبحث عن قوت يومها من بزوخ الشمس، وحتى آخر الليل.





وشاركها في الحديث أبنها عاطف محمد عبد الرحمن للحديث عن مقابلة السيسي أثناء مرافقته لوالدته، والتي حاولت مقابلة الرئيس أثناء جولته، وعند مساعدة ابنها لها لمحاولة الوصول للرئيس، كان الرئيس يخطو إليها عند مشاهدته لها انها غير قادرة على السير، قائلا" الرئيس قال لوالدتي اللي انتي عايزاه يا ماما انا هعملهولك".