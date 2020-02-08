يوفنتوس في مهمة تأمين الصدارة أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي





موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة



تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 54 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين، إنتر ميلان، بينما يأتي فيرونا في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وتُمثل مباراة اليوم، اختبارا هامًا لكتيبة ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز، والذي يبحث عن فوزه الـ18 هذا الموسم، للحفاظ على صدارة الكالتشيو.





في المقابل، يتطلع هيلاس فيرونا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للثأر من يوفنتوس بعدما خسر أمامه في مباراة الدور الأول 2-1، بالأسبوع الرابع ضمن منافسات الدوري الإيطالي.





وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون

خط الدفاع: دي تشيليو - دي ليخت - بونوتشي - ساندرو - روجاني - كوكولو

خط الوسط: بيانيتش - رامزي - ماتويدي - رابيو - بنتانكور خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - هيجواين - كوستا - كوادرادو - أوليفيري.

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".