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اقتصاد

مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور

السبت 08/فبراير/2020 - 12:25 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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محمد يحيي - عدسة : إيهاب أِشرف
شارك خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين والذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور؛ المنعقد اليوم وعلى مدار يومين  رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.

ويضم المؤتمر كوكبة من خبراء الاقتصاد والأعمال بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور مصطفى كامل السعيد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

يناقش المؤتمر التغيرات التي حدثت في مفهوم عناصر الإنتاج و مدخلات الأنشطة الإنتاجية السلعية والخدمية؛ وتكلفة العمالة باعتبارها أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، إذ يستعرض المؤتمر الوضع لاقتصاد المعرفة علي الساحة العربية وارتباطه بالتكنولوجيا الحديثة القائمة علي التعليم و التنمية المستدامة والابتكار.
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
مؤتمر قضايا التنمية المستدامة يشارك بفعاليتها أبو العينين.. فيديووصور
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