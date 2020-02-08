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اقتصاد

أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 12:25 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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محمد يحيى - عدسة : إيهاب أِشرف
طالب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، رجال الأعمال والقطاع الخاص، وخصوصا الشركات العالمية، بضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، وتدعيم برامج تطوير الكوادر البشرية والاستثمار في القطاع التكنولوجي والتقني باعتباره إحدى استراتيجيات تعزيز اقتصاد المعرفة.

وقال "أبو العينين"، في تصريحات لــــ" صدى البلد"، إنه ينبغي على القطاع الخاص العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة ورفع استراتيجيات التدريب والتطوير للشباب واستغلال طاقتهم في التنمية والبناء.

وأضاف أنه لو كل رجل صناعة أو رجل أعمال ساهم في دعم الاقتصاد المعرفي من خلال توسيع حاضنات الأعمال كالجامعات ومراكز البحوث المتطورة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومعاونتها لتحقيق التنمية، ستنعكس تلك الإجراءات إيجابيا علي القطاع الخاص.

وأشاد "أبو العينين" بمبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إفساح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة في عمليات تطوير ومقترحات تعزيز أطر للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
أبو العينين يطالب القطاع الخاص بالعمل مع الحكومة في تعزيز اقتصاد المعرفة.. صور
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