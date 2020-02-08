هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

وقال مدير الحجر الصحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن إجراءاتنا مستمرة لمواجهة أى فيروس في كل الأوقات حتى قبل انتشار كورونا في العالم.

"نقوم بمناظرة الطيارات والسفن والبضائع القادمة من الصين او الدول المصابة كما نناظر الركاب، وإذا كان أحد به أعراض كورونا يتم فحصه من طبيب مختص ومن ثم تحويله إلى المستشفى". وأضاف









الحجر الصحي مازال يمارس إجراءاته، و الحجر الصحي غير مقتصر على كورونا ". وتابع "مفيش أى حالات تم الاشتباه فيها إلا أن

وقال " بعض الفيروسات تنتقل من خلال الناموس والبعوض لذلك كل الطائرات يتم رشها بمبيدات لقتل هذه الفيروسات قبل أن تصيب أحدًا".



