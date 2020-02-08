هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

أكد الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه لم يتم الاشتباه في أى حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر حتى الآن.
وقال مدير الحجر الصحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن إجراءاتنا مستمرة لمواجهة أى فيروس في كل الأوقات حتى قبل انتشار كورونا في العالم.
وأضاف "نقوم بمناظرة الطيارات والسفن والبضائع القادمة من الصين او الدول المصابة كما نناظر الركاب، وإذا كان أحد به أعراض كورونا يتم فحصه من طبيب مختص ومن ثم تحويله إلى المستشفى".
وتابع "مفيش أى حالات تم الاشتباه فيها إلا أن الحجر الصحي مازال يمارس إجراءاته، والحجر الصحي غير مقتصر على كورونا".
وقال "بعض الفيروسات تنتقل من خلال الناموس والبعوض لذلك كل الطائرات يتم رشها بمبيدات لقتل هذه الفيروسات قبل أن تصيب أحدًا".