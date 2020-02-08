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اقتصاد

جمارك أسوان تحبط تهريب أدوية وملابس بـ200 ألف جنيه

السبت 08/فبراير/2020 - 03:36 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيى

أحبطت جمارك أسوان برئاسة أحمد جعفر، محاولة تهريب كميات من الملابس الجاهزة والأدوية مهربة داخل أمتعة شخصية لراكب قادم من إسطنبول.

قال مصدر جمركي في تصريحات له اليوم إن المضبوطات كانت عبارة عن  142 بنطلون وقميص رجالى وبيجامة حريمى و 75 علبة أدوية بشرية، بقيمة تبلغ 200 ألف جنيه ومخبأة داخل حقيبتين .

تم تشكيل لجنة من " أحمد عبده، محمد رزق، رومانى مراد، هاشم حمدان، ناصر أبوالوفا" و تحرير محضر بالواقعة أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و علوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية .

 

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