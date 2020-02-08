معاناة من 30 عاما.. عم مجدي يناشد المسئولين: أحتاج للرعاية الصحية ومعاش.. فيديو

يسكن وحيدا في محافظة القاهرة، بالتحديد في منطقة الشرابية، شقة بسيطة لا تصلح للحياة الآدمية، يكسوها الغبار، مع وجود أدوية مبعثرة بأركان غرفته، ثلاثون عامًا من الوحدة والشقاء، يناجي ربه كل ليلة "نفسي أعرف انا عندي ايه في رجلي"، بهذه الكلمات بدأ العم مجدي حديثه لـ"صدى البلد".

كان يعمل عم مجدي كهربائي منذ شبابه وحتى العام الماضي، لكنه يسجل في البطاقة الشخصية بدون عمل لعدم مقدرته على دفع ٩٠ جنيها لإثبات عمله في البطاقة، والأوراق الرسمية، واستمر في عمله على سمعته الطيبة.

يعاني الرجل السبعيني منذ أكثر من ٣٠ عاما من قديمه، حيث سقط على أثناء عمله، ذاهبا المستشفى لمعالجتها، فلجأ الأطباء إلى تجبيسها قائلًا "استستهلوا في حالتي".

"مش هتقدر تمشي كويس".. بعد مرور شهور على الواقعة سمع العم مجدي تلك الكلمات الصادمة من أكثر من طبيب داخل إحدى المستشفيات، ليستقبلها في هدوء تام ورضا وقناعة، يحمد الله على السراء والضراء، لكن تستمر وجود علامة استفهام داخله حول الحالة الصحية، "انا نفسي أعرف انا عندي ايه".

ثلاثون عاما يحاول العم مجدي تفهم حالته الصحية من الأطباء لكنه لم يعلم ما الذي يحتاجه بالفعل، أحتار الأطباء في تشخيص حالته الصحية بين القدم السكري، والذي اخر الامر كان يؤدي به الحال إلى بتر القدم، قائلًا "ربنا سترها".

ناشد العم مجدي من خلال صدى البلد النظر إلى حالته الصحية، ومحاولة معرفة ماذا يحتاج للعلاج أو عملية جراحية، لتقليل الألم الناتج عن انتفاخ القدم والنزيف الذي يحدث من حين لآخر، كما طالب بتوفير معاش لعدم مقدرته على العمل مرة أخرى لكبر سنه وعجزه عن الوقوف لفترة طويلة.