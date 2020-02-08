بدون أدوية.. 3 نصائح لـ تجنب الضغط المرتفع أثناء فترة الحمل

دائما ما تشعر المرأة الحامل بوجود اضطرابات في الضغط، ويعاني المعظم من ارتفاع ضغط الدم، وينصح الاطباء بعدم تناول الادوية.



وفي هذ السياق نصحت دكتور سهام سوقية، بنصائح لتجنب الضغط المرتفع للمرأة الحامل:





- عليكِ الانتباه لكمية الملح الموجودة في طعامك :



عندما تبدأ المرأة الحامل بتقليل كمية الملح سينخفض الضغط بشكل طبيعي ويحد من ارتفاعه المستمر



- ننصحك بالمشي يوميًا :



يعتبر المشي من اهم التمارين التي ينصح بها الأطباء للمرأة الحامل لِما لها فوائد للقلب والأوعية الدموية



- تناولي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم :



البوتاسيوم معدن مهم لانه يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وتحرير الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتين

ومن أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي :

البطاطا الحلوة - البندورة - عصير البرتقال - الفواكه المجففة - الفاصوليا - البازيلاء - الموز



