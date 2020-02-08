AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أبوشوشة
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم بمحافظتي اسيوط والمنيا لمتابعة معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط. 

 تابع الوزير،يرافقه محافظ أسيوط  معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطـوله 29 كم وعرضه 21 مترًا بواقع عدد 2 حارة مـرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه ، ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا ومنها 12 كوبري، تضم ( عدد 3 كباري رئيسية، هي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل- كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) و9 كباري فرعية وعدد 3 بربخ مخرات سيول – وعدد 1 نفق  لتفادي التقـاطعات مع الطـرق الفرعية ومخرات السيول.

وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

بعدها توجه وزير النقل يرافقه محافظ المنيا  لمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه. ويشمل عدد 43 عملًا صناعيًا ، منها عدد 30 كوبري تضم ( 4 كباري رئيسية، هي  كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و 17 نفقًا ) لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30 والذي سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.


 قال وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة إنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري) مشيرا الى  أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجارٍ تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم إنشاء عدد (6) محاور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – طملاي – أبوتيج
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل.. صور
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد محور ديروط غدا

لاختبار جاهزيتها.. محافظ أسيوط يقيس الضغط في سيارة أسعاف بـ ديروط الشريف ..فيديو وصور

وزير النقل يصل أسيوط لتفقد أعمال الإنشاءات بمحور ديروط

بـ 1.7 مليار جنيه | وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط | وإنهاء 31% منه .. وافتتاحه في 30 يونيو 2020

بتكلفة مليار و700 مليون جنيه .. تعرف على موعد الانتهاء من محور ديروط

بتكلفة مليار جنيه.. محور كلابشة شريان جديد للتنمية في أسوان

ترشيحاتنا

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

هاني زادة يكشف موقف سيد عبد الحفيظ من الانضمام للزمالك

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

زيدان يتعرض لحادث بسيارته قبل تدريبات ريال مدريد .. صورة

أخبار الرياضة| محمد صلاح يرزق بـ كيان.. كاف في ورطة.. طلب جديد من الأهلي بشأن مواجهة صن داونز

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور