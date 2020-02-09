AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع من الفاكهة يزيد الطاقة ويساعد على نمو وطول الشعر

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:00 ص
فوائد الرمان
فوائد الرمان
Advertisements
نهى هجرس
يحتوى الرمان على العديد من الفوائد التى  يحتاجها الجسم، بجانب الكثير من الفيتامينات والمعادن التى تفيد البشرة والشعر بشكل كبير.

وكشف موقع "wikihow" عن أبرز فوائد الرمان للشعر والبشرة.

- يعالج زيت الرمان تلف خلايا الموجودة بالبشرة ويساعد على منع الخلايا التالفة من النمو ويجعل البشرة أكثر شبابًا.
- يوضع القليل من زيت الرمان على كريم ترطيب البشرة لتهدئة تهيج الجلد وخلق رطوبة دائمة للجلد.
- يستخدم لعلاج قشرة الشعر قومي بتدليك الشعر بكميات صغيرة لترطيب الجلد وتدفق الدم بفروة الرأس ويقوم بمقاومة فقدان الشعر المبكر.
- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج الذى يساعد على تعزيز نمو الشعر بالإضافة إلى زيت الزيتون.

أقرأ أيضًا

- زيت بذور الرمان له خصائص مقاومة التهابات المعدة التى يمكن أن تتعرض لها نتيجة تناول بعض الأدوية الثقيلة.
-  يقوم بتنشيط الدورة الدموية للجسم، وخفض مستويات تسريب الدهون وزيادة مستوى الطاقة بشكل عام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ5 جنيهات.. أفضل ماسك لترطيب البشرة في الشتاء

يقضى على القشرة ويقاوم الالتهابات.. تعرفى على فوائد زيت الرمان

سكراب القهوة وزيت جوز الهند لبشرة نضرة متألقة

بـ مكون داخل مطبخك.. احصلي على شعر حريرى بدون تقصف في دقائق

ترشيحاتنا

سؤال عجيب من طالب فى كلية الطب إلى دار الإفتاء.. تفاصيل

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

على الريق.. مشروب سحري للتخلص من سموم الجسم

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

شاهد.. الصور الحقيقية لحفيدات الراحلة نادية لطفي

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب