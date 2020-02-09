نوع من الفاكهة يزيد الطاقة ويساعد على نمو وطول الشعر

يحتوى الرمان على العديد من الفوائد التى يحتاجها الجسم، بجانب الكثير من الفيتامينات والمعادن التى تفيد البشرة والشعر بشكل كبير.





وكشف موقع "wikihow" عن أبرز فوائد الرمان للشعر والبشرة.





- يعالج زيت الرمان تلف خلايا الموجودة بالبشرة ويساعد على منع الخلايا التالفة من النمو ويجعل البشرة أكثر شبابًا.

- يوضع القليل من زيت الرمان على كريم ترطيب البشرة لتهدئة تهيج الجلد وخلق رطوبة دائمة للجلد.

- يستخدم لعلاج قشرة الشعر قومي بتدليك الشعر بكميات صغيرة لترطيب الجلد وتدفق الدم بفروة الرأس ويقوم بمقاومة فقدان الشعر المبكر.

- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج الذى يساعد على تعزيز نمو الشعر بالإضافة إلى زيت الزيتون.





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- زيت بذور الرمان له خصائص مقاومة التهابات المعدة التى يمكن أن تتعرض لها نتيجة تناول بعض الأدوية الثقيلة.

- يقوم بتنشيط الدورة الدموية للجسم، وخفض مستويات تسريب الدهون وزيادة مستوى الطاقة بشكل عام.



