ضبط عاطل بحوزته 55 ألف جنيه وعملات مزورة في العاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل لاتهامه باستئجار وحدة سكنية وإدارتها كمركز لتزوير وتقليد العملة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد ورود معلومات باستئجار المدعو "محمود.أ" 46 سنة، عاطل ولديه معلومات جنائية، لوحدة سكنية وإدارتها مركزًا لتزوير العملات النقدية الوطنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.





وتوصلت تحريات رجال مباحث القسم، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، وقيادة الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب هشام نجم، بأن المذكور يزور فئتي 100 و200 جنيه،ويطبع العملات المزورة ويبيعها لعملائه من تجار العملة المُقلدة.





وبمداهمة الوحدة المُشار إليها، تم ضبطه وبحوزته "إسكانر ليزر" ومكواة بخار، و4 عبوات حبر، منها عبوتين "أسود" وواحدة "أزرق" وواحدة أحمر، و11 عبوة صمغ، وعلبة مادة لاصقة "كولة"، وورق شفاف أبيض مُعد للطباعة، ورزمة ورق، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة 200 جنيه "مُقلدة".



