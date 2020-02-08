فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب.. فيديو

قال مارك فان رئيس قسم البحوث عن الفيروسات في معامل جامعة لوفان البلجيكية، إن فيروس كورونا غير معروف لنا كباحثين ولكنه ليس أخطر من فيروسات الأنفلونزا.





وأضاف مارك فان في تصريحات خاصة لـ الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الغالبية العظمى من حاملي الفيروس يتخلصون منه دون الحاجة لعلاج".





وتابع مارك فان:" مع التطور الهائل في التكنولوجيا سنجد مصل للفيروس خلال أشهر،والغالبية العظمى من الحالات المصابة بـ كورونا سوف تتعافى من كورونا".





وأكمل مارك فان:" لم يتم تسجيل أي حالة مصابة في مصر، والتجارب العالمية أكدت أن فيروس كورونا ضعيف لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وعند وصولها إلى 20 درجة مئوية".





ولفت مارك فان:" فيروس كورونا لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة والتي تتعدى الـ 20 درجة مئوية وهذه هي درجات الحرارة الطبيعية في مصر وبالتالي من الصعب دخوله مصر".



