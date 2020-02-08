مصري عائد من ووهان الصينية يروي كيف تسير الحياة في الحجر الصحي.. فيديو

قال محمد بلال أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي بمطروح، إنه فور الوصول إلى الحجر الصحي في مطروح "كنا نتواجد في الغرف باستمرار".





وأضاف محمد بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المسؤولين في الحجر الصحي "لم يمنعونا على تعرضنا إلى أشعة الشمس".





وتابع محمد بلال: "فوجئنا بتواجد كافة احتياجاتنا داخل الغرف في الحجر الصحي وهناك هاتف وخط تليفون يمكننا من الإطمئنان على أسرنا".





وأضاف محمد بلال: "يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية داخل الحجر الصحي وحتى هذه اللحظة لم تظهر أي أعراض على أي مصري داخل الحجر الصحي".





وتابع محمد بلال: "ويتم الكشف علينا مرتين في اليوم وهذا ما كان يحدث معنا في الصين ".



