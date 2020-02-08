AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصري عائد من ووهان الصينية يروي كيف تسير الحياة في الحجر الصحي.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:37 م
الحجر الصحي بمطروح
الحجر الصحي بمطروح
Advertisements
هاني حسين
قال محمد بلال أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي بمطروح، إنه فور الوصول إلى الحجر الصحي في مطروح "كنا نتواجد في الغرف باستمرار".

وأضاف محمد بلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  المسؤولين في الحجر الصحي "لم يمنعونا على تعرضنا إلى أشعة  الشمس".

وتابع محمد بلال: "فوجئنا بتواجد كافة احتياجاتنا داخل الغرف في الحجر الصحي وهناك هاتف وخط تليفون يمكننا من الإطمئنان على أسرنا".

وأضاف محمد بلال: "يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية داخل الحجر الصحي وحتى هذه اللحظة  لم تظهر أي أعراض على أي مصري داخل الحجر الصحي".

وتابع محمد بلال: "ويتم الكشف علينا مرتين في اليوم  وهذا ما كان يحدث معنا في الصين ".

وأكمل محمد بلال: "هناك عيادات متواجدة على مدار الساعة داخل الحجر الصحي للاستفسار عن أي شيء داخل الحجر، وتلك العيادات متاحة لنا في كل التخصصات، ونحن نقيم  في فندق نظيف للغاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

مصري من ووهان الصينية: نشكر الرئيس السيسي وسنعود إلى مصر ونقبل إجراءات الحجر الصحي.. فيديو

أول لقطات لـ المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.. شاهد

مجلس الوزراء: 306 مصريين عادوا لأرض الوطن و40 باقيا في مقاطعة ووهان الصينية.. فيديو

رحلة الهروب من فيروس كورونا.. محمد ناجح يروي ساعات الرعب من مطار ووهان إلى العلمين ويوجه رسائل مؤثرة

ترشيحاتنا

تجنب تناولها في الليل .. 5 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل النوم

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

أكل النمل وجبة شهية وعلاج فعال.. ما لا تعرفه عن حيوان البانجول سبب فيروس كورونا

نجل بيسيرو: الأهلي زي برشلونة والريال.. وأبويا مهربش.. وهذا أفضل لاعب بالفريق

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور