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فن

ماكنش عايز يجوزني نوسة.. محمد سعد يمزح مع لطفي لبيب في ختام جمعية الفيلم

السبت 08/فبراير/2020 - 10:06 م
محمد سيعد ولطفي لبيب
محمد سيعد ولطفي لبيب
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شروق ابراهيم
خطف الفنان محمد سعد الأنظار خلال حفل ختام وتوزيع تكريمات وجوائز الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، عندما مازح الفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه. 

وقال محمد سعد :" مكنش عايز يجوزني نوسة" في اشارة منه الى فيلم اللمبي حيث كان يجسد لطفي لبيب دور والد حلا شيحة حبيبة محمد سعد.
 
حصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان علي جائزة أحسن ممثلة دور ثاني، بينما حصل المخرج تامر عزت علي جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمية السباعي علي شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لـ طارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله علي جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقى، وأخيراً حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

وحصل الفنان محمد سعد علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة علي جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل علي جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" علي جائزة أفضل أفيش.
ماكنش عايز يجوزني نوسة.. محمد سعد يمزح مع لطفي لبيب في ختام جمعية الفيلم
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