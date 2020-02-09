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محافظات

مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:04 ص
الغورية
الغورية
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عبد العزيز جمال
حينما تسير فيه تشعر وكأنك في متحف مفتوح ، ستجده في قلب القاهرة الفاطمية ، ستندهش من جمال تراثه بكل مايحيط به من كنوز تاريخية وتراثية ، إنه شارع الغورية.

الشركسي 
شارع الغورية او حى الغورية أو منطقة الغورية أسسه السلطان قانصوه الغوري الشركسي ، ويحده شارع الجمالية الذي يحتضن في طرفه الجامع الأزهر ويفصله عن ضريح مسجد الحسين والسوق ومنطقة خان الخليلي.

حى الغورية تم إنشاؤه في عهد السلطان أبو النصر قانصوه الغوري أخر سلاطين دولة المماليك التب بدأت في عام 1250 وانتهت عام 1517م.


خزائن الحجاز 

وكان الغوري يحب الطرب ويقرض الشعر ويسمعه بالإضافة إلى ما يستسيغه من التواريخ والسير والقراءة،وكان مولعا بجمع التحف الثمينة وأضطره ولعه إلى جلب التحف التي كانت مودعه في خزائن الحجاز من موروث الإسلام الأول ،ومنها مقتنيات الرسول الكريم والصحابة ،التي صادرها بعدئذ الأتراك العثمانيون والتي تقبع اليوم في متحف طوب قابي في إسطنبول.


 وكالة الغوري 

شيد قانصوه مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغوري ومسجد الغوري قبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أطلق على الشارع قديما حي (الشرابشيين) وكانت به دكاكين لصناعة وخياطة الملابس السلطانية.

تكية السلحدار
حي الغورية يضم مجمعا ضخما للآثار الإسلامية من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي فحينما نمر فيه نجد باب الفتوح وجامع الأقمر وتكية السلحدار والمدرسة الكاملية.

بين القصرين
كان أبرز ما يشتهر به شارع الغورية نظام الوكالات في البيع والشراء منذ إنشائها والتي كتب عنها الأديب الراحل نجيب محفوظ ثلاثيته الشهيرة " قصر الشوق والسكرية وبين القصرين"  إلا أن هذه الوكالات أصبحت الآن مباني آثريه فقط ومن أهم الوكالات في المنطقة هي وكالة الغوري.

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مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور
مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور
مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور
مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور
مين فينا ميعرفش الغورية .. حكاية شارع أسس قبل أكثر من 500 عام ..صور
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