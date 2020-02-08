أبو العينين : اقتصاد المعرفة مبني على التكنولوجيا الحديثة وخلق التنافسية لجذب الاستثمار.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا يرصد فعاليات مشاركة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين الذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.





وقال "أبوالعينين" في تصريحات خاصة لـ الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اقتصاد المعرفة مُتعدد الأغراض للاستثمار في كل المجالات، ولابد من استهداف شركات مُحددة للاستثمار وهناك تنافسية تخلق مجالاً للاستثمار".





وأضاف "أبو العينين": " كل دول العالم لديها مبادرات والدول الصناعية المُتقدمة تستقطب رؤوس أموال لـ اقتصاد المعرفة لاستقطاب العلماء والخبراء، واقتصاد المعرفة مبني على التكنولوجيا الحديثة وخلق ميزان التنافسية لجذب الاستثمار، ونعمل على توطين التكنولوجيا وتطويرها".





وشارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والعشرين الذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة"، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور؛ الذي يُعقد على مدار يومين.





ويضم المؤتمر، كوكبة من خبراء الاقتصاد والأعمال، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور مصطفى كامل السعيد، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.



