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مدير التعاون الدولي بالخارجية: السيسي رائد إعادة الإعمار في أفريقيا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
كشفت السفيرة سها الجندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، عن إنجازات مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأضافت الجندي، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "أفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن من أهم الموضوعات التي اهتمت بها مصر البنية التحتية الأفريقية وربط القارة الأفريقية بشبكة بنية مهمة تكون النواة لدعم علاقتنا مع القارة السمراء.


وأكدت مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رائد في إعادة الإعمار بعد النزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن السيسي يركز على ملف التنمية في افريقيا بشكل سريع.
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