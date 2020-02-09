وظائف خالية بـ مستشفى جامعة الأزهر في دمياط.. اعرف التفاصيل الآن

وعلى الراغبين فى ذلك التقدم بطلب شخصى إلى مقر مكتب الدكتور عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط ولمدة شهر من تاريخ النشر.

وبالنسبة للشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين ، يشترط أن يكون المتقدم من المعينين بالجهات الحكومية ، وان يكون المتقدم قضى مدة بينية سنتين أو أكثر في وظيفته الحالية أو في المستوى الادنى لها ، وان يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي ، وموافقة جهة العمل على الندب .





أما عن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لوظيفة مدير الإدارة الهندسية : أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة ، وأن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي المستوى الأول أ .



