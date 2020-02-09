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تعليم

وظائف خالية بـ مستشفى جامعة الأزهر في دمياط.. اعرف التفاصيل الآن

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:04 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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قســـم التعليــــم
أعلنت مستشفى جامعة الأزهر بدمياط عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية عن طريق الندب لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.

وعلى الراغبين فى ذلك التقدم بطلب شخصى إلى مقر مكتب الدكتور عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط ولمدة شهر من تاريخ النشر.

وبالنسبة للشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين ، يشترط أن يكون المتقدم من المعينين بالجهات الحكومية ، وان يكون المتقدم قضى مدة بينية سنتين أو أكثر في وظيفته الحالية أو في المستوى الادنى لها ، وان يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي ، وموافقة جهة العمل على الندب .

أما عن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لوظيفة مدير الإدارة الهندسية : أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة ، وأن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي المستوى الأول أ .

ويرفق بطلب شغل وظيفة صورة من الاوراق الاتية مع احضار الأصل للاطلاع عليه : بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي وتاريخ شغله وبيان بالاجازات والجزاءات الحاصل عليها المتقدم ، بيان بالانجازات عن فترة عمله السابقة وموقف المتقدم من المهارات والقدرات العلمية والمهنية مدعما بالمستندات ، وبيان بمقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها ، وصورة عضوية النقابة المهنية ان وجدت).

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة وضوابطها.
وظائف خالية بـ مستشفى جامعة الأزهر في دمياط.. اعرف التفاصيل الآن
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