محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، السبت، الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي بدائرة المحافظة، وعدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ، ومحمد حلمي، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلس النواب.





أوضح محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز بمجموعة طاقة غاز/ محافظة كفر الشيخ، والتي تضم الخط الرئيسي المغذي من كفر الشيخ إلى الرياض، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة هيئة الطرق والكباري بتصريح الحفر.





وأشار المحافظ إلى أنه من المخطط البدء خلال شهرين، بالإضافة إلي خط الغاز إبشان/ بيلا إلي الحامول، وجرى معاينة المسار المغذي وفي انتظار مخاطبة الهيئة، والخط المغذي لمطوبس، وإجراء دراسة تنفيذ خط أدفيينا / مطوبس لتغذية مدينة مطوبس.





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