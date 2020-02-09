AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:56 ص
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الإعلامي سيف زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تجديد عقود رباعي الفريق الأول " أحمد فتحي وليد سليمان وشريف إكرامي ،وحسام عاشور"، ولكن بشروط حاسمة".

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، :" النادي الأهلي عرض علي رباعي الفريق الأول بتجديد عقودهم لمدة موسم واحدة فقط".

 ومن جهة أخرى سيف زاهر على تجديد عقود رباعي الأهلي قائلا:" رباعي النادي الأهلي من وجهة نظري يجب تجديد عقودهم لمدة موسمين وليس موسم واحد فقط نظرا لامكانياتهم  الخارقة داخل الفريق".

وتابع:" شريف إكرامي تعامل مع النادي الأهلي بكل احترافية وأبلغ الجميع  قبل مغادرته الفريق من أجل توازن الفريق ".
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف سبب تأجيل التجديد لـ احمد فتحى وعاشور وإكرامي ووليد سليمان

محمود الخطيب يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية بفرنسا

ترشيحاتنا

من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

كلام نهائي .. المصري البورسعيدي يحسم مصير إيهاب جلال ..فيديو

شاهد .. خطوبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

مستعد أعوضه.. محمد رمضان يعتذر على الهواء لـ الطيار المفصول

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

AdvertisementS

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo