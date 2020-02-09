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وزير التعليم العالي يشرح تفاصيل اعتداء طالب على أستاذ في جامعة الإسكندرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:43 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل واقعة اعتداء طالب بجامعة الإسكندرية على أستاذ جامعي، قائلا "هذه واقعة شاذة وليست دارجة فى الجامعات".

وتابع وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج" الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "قانون الجامعات واضح وصريح وهذا الطالب قام بعمل شغب خلال تأدية الامتحان، وتطاول على الدكتور، وهو ما ترتب عليه منع الطالب من المادة التى وقع بها الاشتباك لمدة عام".

وأكمل: "الطالب تعدى على الدكتور وقت تصحيحه للامتحانات، وتقدمنا له بالاعتذار على ما حدث وجميع الطلبة قابلوه بالترحاب مع عودة الدراسة".

وأشار إلى أنه يتم التحقيق حاليا مع طاقم الأمن بالجامعة لمعرفة كيفية دخول الطالب إلى الجامعة بالمسدس.

ووجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذه الواقعة، وأسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسي بأدوات الجريمة المستخدمة، ويهيب المجلس من وسائل الإعلام التعامل مع هذه الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرًا لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصري بصفة عامة والمجتمع الجامعي بصفة خاصة.
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