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أخبار العالم

تايلاند تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا ..وعودة 10 مرضى لمنازلهم

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية عن تسجيل حالات جديدة لديها مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت تايلاند إنها سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، بينهم  3 تايلانديين و4 صينيين.

وارتفع بذلك عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 32 شخصا، وتعد من أعلى الدول التي تشهد إصابات بالفيروس بعد الصين.

ونقلت القناة عن سواناتشاي وتاناينجتشارونتشاي المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، قوله إن جميع الحالات السبع في المستشفى.

وأضاف أن أحد التايلانديين المصابين بالعدوى، كان ضمن مجموعة تضم 138 شخصا تم إجلاؤهم الثلاثاء الماضي من مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي المرض، مشيرا إلى أن المصابين الآخرين تعاملوا مع سياح.

وأوضح أن "3 من الصينيين المصابين ينتمون لأسر تم الإعلان عن حالات عدوى فيها في السابق، بينما الرابع سائح من منطقة محفوفة بالمخاطر في الصين".

وكشف عن أن عدد المصابين الذين سمح لهم بالعودة إلى المنزل وصل إلى 10 أشخاص، فيما لا يزال 22 آخرين في المستشفى.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت يوم السبت أن هناك أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة.

فيما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن 86 شخصًا على الأقل يموتون يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.
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