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أخبار العالم

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 في أفغانستان

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد، مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار في قاعدة عسكرية بأفغانستان، وذلك بعدما قال مسؤول عسكري أمريكي أن جنودا أمريكيين وأفغان تعرضوا لإطلاق نار مباشر ليلة أمس السبت في شرق أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون إن منفذ الهجوم هو جندي أفغاني أطلق النار على زملائه الأمريكيين. وذكر الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الاميركية في أفغانستان في بيان أن قوة أميركية وأفغانية مشتركة تعمل في ولاية ننجرهار تعرّضت لنيران مباشرة.

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أفغاني قوله إن جنديا أفغانيا أطلق النار على عسكريين أمريكيين داخل الثكنة مما أدّى لاشتباك بين الطرفين، مؤكدا أن إطلاق النار والاشتباكات استمرّت طويلا.

وقالت مصادر أفغانية إن الاشتباكات دارت بين قوات أميركية وأخرى أفغانية. وبحسب مسؤول في الحكومة الأفغانية فإنّ "مروحيات عديدة هبطت وأقلعت من مقرّ القيادة العامة لإخلاء المصابين".

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