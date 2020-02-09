إشادات واسعة.. مذيع الجزيرة يثير إعجاب الإسرائيليين

أثار مذيع الجزيرة فيصل القاسم، إعجاب الإسرائيليين لا سيما وزارة الخارجية بعد دعوة القاسم لعدم اعتبار صهيوني كـ "شتيمة".





القاسم قال في تغريدة على تويتر: "غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية، لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولًا أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي".





لكن التغريدة لقيت إشادات إسرائيلية واسعة، حيث رحب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عفير جندلمان برأي مذيع الجزيرة قائلا: "الحق مع د. فيصل الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده".





وأضاف جنلدمان: "أنا صهيوني وأفتخر.. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة".





من جانبها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية - صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية - تغريدات القاسم معلقة: "العلم نور.. العديد طبعا يجهل أن الصهيونية حققت نجاحا باهرا كحركة وطنية. هذا ما فعله التسييس للاسف".





وبعدما أثارت التغريدة الأولى ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر مذيع الجزيرة في الإشادة بالإسرائيليين قائلا "قلت في تغريدة سابقة إن المشروع الصهيوني نجح على عكس المشاريع العربية الفاشلة، فثارت ثائرة الكثيرين واعتبروا التغريدة نوعًا من المديح للصهاينة. طيب تعالوا إلى الاستفتاء: من الأكثر تقدمًا وتطورًا وديمقراطية ونجاحًا... إسرائيل أم الأنظمة العربية؟".





ويبدو أن الخارجية الإسرائيلية أعجبت تغريدة القاسم فأعادت نشرها معلقة "على الرغم من أن إسرائيل هي دولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية، إلا أنها تتجلى بصفتها إحدى الدول الرائدة في العالم في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والزراعة والطاقة المتجددة وايضا في مؤشر السعادة العالمي. حولت نقاط الضعف الى مكسب".



