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اقتصاد

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنصورة ودمياط الجديدتين ويشدد على الجدول الزمني

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:15 ص
نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
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آمنة عبدالعظيم

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية بزيارة تفقدية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينتى المنصورة ودمياط الجديدتين، رافقه خلال جولته بالمدينتين، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.


واستهل المهندس خالد عباس، زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة، أكد خلاله على الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة لتسليم المشروعات، وكذا الكفاءة والجودة العالية فى التنفيذ، وإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات.


وتفقد المهندس خالد عباس، عددًا من عمارات مشروعى سكن مصر والإسكان المتميز و"JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، ومنطقة الخدمات بالمدينة، وكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الكلاسيك والمودرن، وتم التأكيد على جودة مستوى التشطيبات فى الوحدات المختلفة.


وتفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأماكن الانتظار للسيارات بالمناطق السكنية، وشبكات صرف مياه الأمطار، وشبكات الكهرباء للمرحلة الأولى للمدينة، والتى تبلغ مساحتها حوالى ٢٠٦٤ فدانا.


كما تفقد المهندس خالد عباس،  موقع محطة تحلية مياه البحر، وعقد اجتماعا مع مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الاستشارى للمشروع، حيث من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية  للمحطة لحوالى ١٦٠ ألف م٢/يوم، عقب الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلها، وكذا تفقد محطة الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية جنوب المدينة على الطريق الساحلى الدولى، ومبنى GIS الخاص بالمحطة، وتم التأكيد على الانتهاء من الأعمال فى نهاية سبتمبر  القادم، طبقا للجدول الزمني المقرر، مختتمًا جولته بالمدينة بتفقد أعمال تنفيذ الخوازيق لجامعة المنصورة الدولية.


وفى مدينة دمياط الجديدة، تفقد المهندس خالد عباس، ومرافقوه، موقع مشروع سكن مصر بـ (٢٧ عمارة) غرب مقر جامعة دمياط، وملعب لكرة القدم الخماسية بخدماته، وموقع مشروع "JANNA " للإسكان الفاخر بـ ٤٤ عمارة، حيث تم تفقد التشطيبات الداخلية للوحدات ومنطقة الخدمات بالمشروع، والحديقة المركزية بالمدينة.


وفى ختام جولته بالمدينتين، أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على مسئولى جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، وبجودة الأعمال والتشطيبات بالمشروعات المختلفة.


من جانبه أوضح المهندس محمد رجب، أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر على مساحة 20 فدانا بمدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 15%، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، بنسبة إنجاز بلغت 15 %، بجانب تنفيذ شبكات مياه الشرب، والرى، والصرف الصحى، وصرف الأمطار، وشبكات الطرق، وعدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحى).


وأضاف رئيس الجهاز أنه بمدينة المنصور الجديدة، جارٍ تنفيذ (196) عمارة بمشروع "سكن مصر" بإجمالى عدد (4704)وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ (468) عمارة بإجمالى عدد(11232)وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر،  وجارٍ تنفيذ (58) عمارة إسكان مميز ذات طابع ساحلى بإجمالى (1392)وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ أيضًا تنفيذ بعض الكليات مثل كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية الهندسة بجامعة المنصورة والتى تبلغ مساحتها (127) فدانًا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترًا من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: المعاملات القانونية الدولية،  إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.


وأضاف المهندس محمد رجب: تم الانتهاء من تنفيذ نحو كيلو مترًا بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، وجارٍ تنفيذ 1400 م بالجهة الغربية من الكورنيش.​

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