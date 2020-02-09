الزمالك يسعى لفك عقدة الـ 14 عاما أمام الإسماعيلي بـ الدوري





ويسعى فريق الزمالك، لكسر سلسلة عدم الفوز على الدورايش بالإسماعيلية، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة الزحف نحو وصافة جدول الدوري.





ولم يحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بالإسماعيلية منذ 14 عاما، حيث كان آخر فوز للأبيض على الدورايش في 2006، بهدف نظيف سجله مجدي عطوة.





وخاض الزمالك 8 مباريات أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية، منذ عام 2006، خسر منهم 4 مباريات وتعادل في 4 آخرين.





على الجانب الآخر يطمح فريق الإسماعيلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المفاجئ أمام أسوان، بنتيجة 2 - 1، في الجولة الماضية.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 28 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 21 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري، حرس الحدود مع الجونة، في تمام الخامسة مساء.

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والربع مساء، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.