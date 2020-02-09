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رياضة

طارق سليمان عن رحيل إكرامي: الأهلي لايحتاج حراس جدد ونجلي ومصطفى شوبير كفاية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:37 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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ياسمين تيسير
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق عن رأيه في قرار شريف إكرامي حارس الفريق بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأكد طارق سليمان في تصريحات لقناة " أون سبورت"، أن إكرامى حارس كبير وقدم الكثير للفريق على مدار 23 عاما، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في قراره هو عدم مشاركته مطلقا لمدة 3 سنوات. 

وأضاف طارق سليمان أن الأهلي يمتلك حراسا واعدين أمثال مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان يستطيعون استكمال المسيرة .

أما بشأن التعاقد مع حارس جديد لتعويض غياب إكرامي فأكد أن الأهلي لا يحتاج لضم حارس، لافتا إلى أنه حال التعاقد مع حارس جديد ستكون فرص مصطفى وأحمد صعبة للغاية في المشاركة وسيتوجب وقتها رحيلهم للإعارة. 

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