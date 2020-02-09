قمة الاتحاد الإفريقي تبدأ بدقيقة حدادا على رئيس كينيا السابق

بدأت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي، بالوقوف حدادًا على روح الرئيس الراحل دانيال آراب موي، رئيس كينيا السابق.





وخلال بدء القمة أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن خطة السلام الأمريكية المقترحة ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وأكد أن "الإرهاب لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في عدد من الدول الإفريقية".



