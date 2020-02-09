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أخبار العالم

قمة الاتحاد الإفريقي تبدأ بدقيقة حدادا على رئيس كينيا السابق

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:41 ص
قمة سابقة للاتحاد
قمة سابقة للاتحاد الإفريقي
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رحيم يسري
بدأت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي، بالوقوف حدادًا على روح الرئيس الراحل دانيال آراب موي، رئيس كينيا السابق. 

وخلال بدء القمة أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن خطة السلام الأمريكية المقترحة ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن "الإرهاب لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في عدد من الدول الإفريقية".

وافتتحت قمة الاتحاد الأفريقي السنوية صباح الأحد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت شعار "إسكات الأسلحة"، والتي يسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.
قمة الاتحاد الإفريقي تبدأ بدقيقة حدادا على رئيس كينيا السابق
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