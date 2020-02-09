موسى فقيه: الرئيس السيسي بذل جهودا جبارة خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي.. فيديو

أثنى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، على الدور الكبير للرئيس السيسى، والمجهود الجبار الذي بذله، وحسن تعامله مع القضايا القارية والإفريقية، وذلك خلال فترة توليه رئاسة الإتحاد الإفريقى 2019 .





وأكد موسى فقيه، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى، أن الرئيس السيسي بذل جهودا جبارة طيلة فترة توليه لرئاسة الاتحاد الإفريقى.





وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، أن القارة الإفريقية تحتاج منا جميعا دفع مسارها الاستراتيجي والتنموي على حد سواء.





يذكر أن يشارك الرئيس السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد حاليا فى أديس أبابا في إطار القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين.

وسيلقى الرئيس كلمة أمام القمة يستعرض خلالها الإنجازات التى حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء فى مصر أو في دول القارة، كما يعرض رؤية مصر، فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي جرى تدشينها خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن تجرى اليوم مراسم تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.







